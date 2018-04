Nakivo v7.4 : Hyper-V fait désormais jeu égal avec VMware

Après une mise à jour 7.3 déjà très bien fournie (voir ici) Nakivo poursuit à un rythme soutenu l’évolution de son produit phare, Nakivo Backup & Réplication en annonçant hier sa nouvelle version v7.4.

Je vous fais un petit résumé !

Au menu, des tonnes de bonnes choses, avec un accent particulier sur l’amélioration de son support des environnements Hyper-V. Désormais, les fonctionnalités de Nakivo font quasiment jeu égal entre VMware et Microsoft, avec l’arrivée du support du “Flash boot” permettant de re-démarrer une VM directement depuis le support de backup en cas d’urgence et la vérification du bon fonctionnement d’une VM dans une sandbox via la fonction de “ScreenShot vérification” (voir mes précédents billets).

On trouve aussi des fonctions de sauvegarde plus classiques, déjà présentes chez certains de ses compétiteurs, avec la purge des log SQL Server après sauvegarde de la VM ou même la restauration directe de BDD/tables sans être obligé de restaurer l’ensemble de la machine.

Plus généralement, Nakivo 7.4 apporte aussi des améliorations plus génériques. On peut remarquer en particulier la possibilité d’automatiser le failover d’une VM sur un site de backup (avec déclenchement de script de reconfiguration et changement d’IP/Segment réseau) ainsi que la restauration granulaire de fichiers directement vers la VM source (je n’ai pas le détail des OS supportés, mais je vais me renseigner).

Enfin, Nakivo sait aussi se sauvegarder “lui-même” et, accessoirement, se restaurer en quelques minutes ainsi que l’ensemble des paramètres/jobs/politiques/repositories. Ca n’a l’air de rien, mais une fonction de ce type devrait exister chez tout le monde : quand tout est cassé, la première chose à faire est souvent de restaurer l’environnement de restauration ^^ (on y pense rarement), surtout quand celui-ci est basé sur du full virtuel.

Bref, vous l’aurez compris, encore beaucoup de nouveautés sur cette édition, à tester/évaluer si vous êtes dans votre cycle de renouvellement de votre solution de backup d’environnements virtualisés ! Pour mémoire, vous pouvez retrouver mes précédents billets en rapport avec Nakivo ici-même.

Les releases notes de Nakivo v7.4 se trouvent ici.

NDLR: Nakivo est sponsor de vBlog.io, grand merci à eux, et merci à vous d’aller jeter un oeil, si le coeur vous en dit :)