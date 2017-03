HPE fait l’acquisition de Nimble Storage

Hewlett Packard Enterprise continue sa croissance externe en ce début d’année. Après l’achat récent de Simplivity (voir ici), un des pure players de l’hyper-convergé, la société s’offre désormais Nimble Storage, un autre acteur vertical, mais cette fois-ci dans le domaine des AFAs, historiquement tout du moins. Il est vrai que, sans même parler de Pure Storage, XtremIO de Dell EMC et SolidFire de Netapp doivent rendre le segment des baies flash très difficile pour les “petits” en ce moment. On peut alors comprendre le deal signé entre les deux sociétés, l’un apportant sa puissance marketing et sa base de clients, quand l’autre apporte son expertise du full-flash, ses très bon niveaux de service et ses qualités techniques incontestables.

On comprend ici assez facilement la stratégie d’HPE : étoffer suffisamment son portefeuille de produits pour pouvoir aligner une solution dédiée sur chaque segment, avec, en face, un mastodonte Dell EMC qui, quoi qu’en dise Meg Whitman, doit sans doute faire peur.

D’une manière générale, cela confirme aussi et encore une fois la consolidation en marche dans le monde du stockage et de ses satellites (HCI en tête). Il va devenir de plus en plus difficile d’exister pour les acteurs plus modestes (Kaminario, Tindri, Pure Storage etc.) … en attendant la prochaine “révolution”, pourquoi pas le in-memory/NVMe.

Pour en savoir plus, l’annonce sur le site de Nimble, ici.