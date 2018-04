vSphere/VSAN 6.7 sont annoncés !

C’est le buzz de cette après-midi : la nouvelle itération vSphere et, se faisant, VSAN sont de sortie sur la toile, vCenter 6.7 et ESXi/VSAN 6.7 ! Pour l’instant, on trouve surtout des infos sur VSAN en fait, avec un article de Duncan Epping dédié à consulter d’urgence ici ainsi qu’un article sur Virtual Blocks (chez VMware), à lire ici.

Je reviendrai sur les grosse évolutions de VSAN dans un article dédié dès que j’aurai eu un peu de temps pour décortiquer tout ça, mais si je devais résumer très rapidement : interface HTML5 pour VSAN (whooo !), de grosses améliorations coté stretched clusters et des optimisations diverses coté moteur.

A l’heure ou j’écris ces lignes, pas de téléchargement à se mettre sous la dent mais ça devrait arriver bientôt. Je vous propose de mettre à jour ce billet au fur et à mesure que tout cela se met en place concrètement.

Updates live :

– La home page vSphere est à jour : https://blogs.vmware.com/vsphere/launch

– Nouveau billet de blogs.vmware.com sur les évolutions du jeu d’APIs REST de vCenter 6.7, ici.

– Nouveau billet de blogs.vmware.com sur vSphere 6.7 ici !

– La documentation technique de VSAN 6.7, par le menu, ici.

– Tous les liens vSphere 6.7 : téléchargement, release notes etc. par William, évidemment ^^, ici.

– Nouveau billet de Cormac Hogan sur vSphere/VSAN 6.7 (un must-read, comme toujours), ici.

NDLR :

– Rien que ça, déjà : nouvelles fonctions dispo dans le client HTML5 : Update Manager, Content Library, vSAN, Storage Policies, Host Profiles, vDS Topology Diagram, Licensing.

– Au sujet de VSAN 6.7, en vrac : le moteur vROps pour les stats VSAN au sein de vCenter 6.7, la couche iSCSI sait discuter “en mode cluster” (RAC, MCSC etc.), support des devices gérant des blocs de 4K, Adaptive Resync etc.