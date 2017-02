vSphere 6.5a et NSX 6.3 sont de sortie !

Bonsoir à tous,

Un petit message rapide (je pense que je détaillerai un peu plus la semaine prochaine) pour vous informer de mise en ligne de NSX 6.3.0 et vSphere 6.5a. Coté NSX, la grosse nouveauté est bien entendu la compatibilité complète avec la suite vSphere 6.5 sortie il y a un peu plus de deux mois. Coté vSphere, cette version « a » est globalement une nouvelle build corrective qui résout notamment un bug important pouvant provoquer des PSOD sur ESXi lors de vMotion de certaines VM (consultez ce KB#2147870 pour plus d’info).

A noter également que pour pouvoir utiliser NSX 6.3.0, il vous faut d’abord upgrader votre vCenter 6.5 en 6.5a ainsi que vos ESXi en 6.5a, justement, ça tombe bien :)

Les release notes de ESXi 6.5a sont ici, celles de vCenter 6.5a sont ici, celles de NSX sont là.

Pour télécharger tout cela, comme toujours, rendez-vous sur votre compte MyVMware, ici-même pour vSphere et là pour NSX.

Sur ces bonnes nouvelles, bon week-end à tous !