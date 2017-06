Comme tous les ans, VMworld est LE rendez-vous incontournable de l’IT, qu’il s’agisse de la virtualisation bien sûr, mais aussi du stockage, de l’hyper-convergé, du cloud professionnel et … de tout le reste ! Vous le savez sans doute, j’ai la chance de trouver un moyen, tous les ans depuis 2012 (que le temps passe vite !), d’assister à l’édition européenne de Barcelone grâce à des fournisseurs ou constructeurs très généreux, notamment. Cette année encore, VMware m’a fait l’honneur de me proposer un pass “blogger” pour la rentrée (un grand merci à Corey Romero le VM des vExperts) ! Je serai donc présent du 11 au 14 Septembre prochain en Catalogne pour suivre et partager avec vous les grandes annonces de VMware ainsi que les découvertes que je ne manquerai pas de faire sur le “Partner Exchange” pendant ces 4 jours.

Je serai comme toujours ravi de pouvoir vous rencontrer, si vous êtes du voyage également. Pour vous inscrire, une seule adresse :

Inscrivez-vous au VMworld 2017