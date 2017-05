Le forum vBlog.io ouvre enfin ses portes !

Après des mois de gestation, de tests divers zé variés, le forum de vBlog.io est enfin prêt. C’est un forum Discrouse, la crème de la crème des espaces web d’échanges communautaires aujourd’hui. Vos commentaires seront désormais directement intégrés au forum, justement, ce qui permettra des échanges transparents entre les sujets des billets et les réactions associées. Ce forum sera également pour moi le lieu de publier de petites brèves ne méritant pas forcément un billet construit et rédigé comme il se doit. J’espère que cette formule vous donnera également l’envie d’échanger dans un mode plus spontané que via une démarche spécifique et isolée comme actuellement avec le mail ou le chat privé Twitter.

Pour vous inscrire sur ce nouvel espace, vous pouvez soit ouvrir un compte spécifique en vous rendant sur https://dc.vblog.io ou opter pour la connexion directe grâce à votre compte Twitter, pour plus de simplicité.

J’en profite également pour vous remercier de votre fidélité depuis plus de 4 ans maintenant, mon premier billet sur VPlex datant du 6 Février 2013 (à lire ici, pour les nostalgiques)… que le temps passe vite !

A très bientôt sur le forum !

Cédric